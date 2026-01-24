Menu
Polícia

Acidente com capotamento deixa casal ferido em Paraíso das Águas

A mulher foi socorrida na rodovia e transferida em estado grave para Campo Grande

24 janeiro 2026 - 12h14Sarah Chaves, com BNC Notícias
As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadasAs circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas   (Reprodução)

Um casal ficou ferido após um acidente registrado na madrugada deste sábado (24), nas proximidades da rotatória da MS-316, em Paraíso das Águas. O carro em que eles estavam capotou diversas vezes e ficou completamente destruído.

As vítimas são Lorran Silva, de 33 anos, e Luciana Dias da Silva, de 36, moradores conhecidos na cidade de Paraíso das Águas. Eles seguiam em um Chevrolet Vectra quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo acabou capotando repetidas vezes antes de parar.

Equipes do Pronto Atendimento Médico (PAM) e da Polícia Militar foram acionadas e prestaram socorro no local. Lorran sofreu fratura em um dos braços e, apesar dos ferimentos, não corre risco de morte. Já Luciana teve ferimentos graves, precisou ser entubada e foi transferida em vaga zero para Campo Grande.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

