Acidente com capotamento deixa casal ferido em Paraíso das Águas

Um casal ficou ferido após um acidente registrado na madrugada deste sábado (24), nas proximidades da rotatória da MS-316, em Paraíso das Águas. O carro em que eles estavam capotou diversas vezes e ficou completamente destruído.

As vítimas são Lorran Silva, de 33 anos, e Luciana Dias da Silva, de 36, moradores conhecidos na cidade de Paraíso das Águas. Eles seguiam em um Chevrolet Vectra quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo acabou capotando repetidas vezes antes de parar.

Equipes do Pronto Atendimento Médico (PAM) e da Polícia Militar foram acionadas e prestaram socorro no local. Lorran sofreu fratura em um dos braços e, apesar dos ferimentos, não corre risco de morte. Já Luciana teve ferimentos graves, precisou ser entubada e foi transferida em vaga zero para Campo Grande.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

