Acidente com carro e carreta na MS-134 deixa seis feridos, incluindo duas crianças

Um acidente envolvendo uma carreta de soja e uma picape resultou em seis vítimas feridas na noite dessa sexta-feira (11), na MS-134, entre Batayporã e Nova Andradina.

Segundo o site Nova News, na carreta, estavam o motorista, duas crianças, um adolescente e uma mulher, enquanto a picape ocupava somente o condutor.

A picape seguia no sentido Batayporã/Nova Andradina, quando teria perdido o controle da direção e atingiu uma placa de sinalização e invadiu a pista contrária e ficou destruída.

Para evitar bater, o condutor da carreta tentou desviar mas acabou tombando ao perder o controle.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e, ao chegar na rodovia, constatou que duas pessoas estavam presas às ferragens. O motorista da picape e todos os ocupantes da carreta foram socorridos pelos Bombeiros para atendimento médico.

