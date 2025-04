Em depressão após separar da esposa, homem é encontrado morto em Dourados

Gilberto Greffe da Silva, de 54 anos, foi encontrado morto em avançado estado de decomposição durante o começo da noite de quinta-feira (3), na casa em que morava na Rua Cerveira Filho, região da Vila Rubi, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por uma equipe da Guarda Municipal da cidade, pois um homem estava sem sinais vitais no imóvel. Ao chegar no local, junto com a equipe da Perícia Técnica, foi constato o caso.

No imóvel, os policiais encontraram Gilberto caído, já em avançado estado de decomposição, ao lado de uma corda, uma faca e de um aparelho celular.

Para as autoridades, a proprietária da casa detalhou que havia ido até a residência junto com um oficial de Justiça para colocar em prática uma ordem de despejo contra a vítima.

Uma vizinha contou que Gilberto estava com depressão, pois havia se separado da esposa há pouco tempo e vinha passando por dificuldades em sua vida.

O caso foi então registrado como morte por causa indeterminada na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

