Polícia

Acidente com ônibus na BR-163 deixa duas pessoas mortas e dezenas de feridos em Sonora

O motorista contou que perdeu o controle de direção ao passar mal ao volante

24 dezembro 2025 - 10h43Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (Sidney Assis)
Duas pessoas, um homem e uma mulher, morreram na manhã desta quarta-feira (24) em um grave acidente envolvendo um ônibus na BR-163, próximo à praça do pedágio do município de Sonora. Um dos corpos ficou preso sob o veículo.

O ônibus transportava cerca de 40 passageiros. Todos os feridos foram levados para o Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim, por equipes da concessionária que administra a rodovia. Informações extraoficiais divulgadas pelo site Edição MS, indicam que os casos mais graves podem ser transferidos para hospitais em Campo Grande.

Segundo relatos do repórter Sidney Assis, presente no local, o motorista do ônibus informou à polícia que passou mal durante o trajeto. Ele disse que sua visão escureceu, o que resultou na perda do controle do veículo em uma curva logo após o pedágio. O ônibus tombou e deslizou por alguns metros até parar à margem da rodovia, em meio a uma plantação de cana-de-açúcar.

O ônibus havia saído de Cuiabá (MT) às 19h de terça-feira (23) e tinha como destino final a cidade de Cascavel (PR).

Peritos e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalham no local para apurar as causas do acidente. A PRF reforça a importância do uso do cinto de segurança, inclusive em ônibus, ressaltando que o equipamento pode ser decisivo para salvar vidas em acidentes.

