Polícia

Acidente com vaca em rodovia deixa duas pessoas feridas em MS

As vítimas seguiam de moto pela MS-450 quando atropelaram o animal

03 setembro 2025 - 17h54Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (A Princesinha News)

Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente ocorrido na noite de terça-feira (2) na rodovia MS-450, em Piraputanga, distrito de Aquidauana.

Conforme as informações policiais, as vítimas seguiam de moto pela rodovia quando acabaram atingindo uma vaca, que estava solta na pista. Por conta da colisão, o piloto sofreu diversas escoriações pelo corpo e reclamava de dores na mão.

Enquanto isso, o passageiro teve escoriações. Os dois estavam conscientes e orientados na hora do resgate, sendo atendidos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para o Pronto-Socorro da cidade.

Além dos médicos, a Polícia Militar também foi até o local indicado, fazendo os levantamentos necessários a respeito a respeito do caso.

Segundo o site A Princesinha News, a presença de animais nas estradas segue sendo uma preocupação constante para motoristas e motociclistas, representando sérios riscos à segurança, principalmente em trechos com pouca iluminação.

Não chegaram a ser divulgadas informações a respeito da vaca, se ela teve ferimentos ou se faleceu no local do acidente.

