Sarah Chaves, com Jornal Tribuna Livre

Uma carreta de carregada com combustível acabou tombando no início da tarde deste domingo (2), ocasionando o bloqueio do trânsito na BR-158 nos dois sentidos.

Como há vazamento de combustível a PRF (Polícia Rodoviária Federal) isolou a área.

O acidente foi no trevo da BR-158 que dá acesso à avenida Juca Pinhé (Prefeitura), em Paranaíba.

