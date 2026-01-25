Menu
Acidente deixa duas pessoas feridas em avenida de Aquidauana

Uma conversão sem sinalização causou a colisão entre os veículos

25 janeiro 2026 - 13h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (A Princesinha News)

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na noite deste sábado (24), no cruzamento da Avenida Pantaneta com a Rua 15 de Agosto, em Aquidauana.

Segundo o jornal A Princesinha News, o motorista do carro teria feito uma conversão sem sinalizar com a seta e acabou atingindo a motocicleta. Com a colisão, além do motociclista, uma mulher que estava na calçada também foi atingida e caiu no chão. Ela foi amparada por pessoas que passavam pelo local.

A motocicleta, conduzida por um militar do Exército, ficou praticamente destruída devido à força do impacto. O carro teve danos significativos na parte frontal. Após o acidente, o condutor do veículo deixou o local antes da chegada da polícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência. De acordo com as informações, o militar seguia para o quartel no momento do acidente. Já a mulher atingida aguardava o companheiro na calçada.

O motociclista foi socorrido em estado grave, com suspeita de fraturas, e encaminhado para um hospital da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da segunda vítima. O caso será investigado.

 

