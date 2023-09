Acidente deixa motorista morto e outro gravemente ferido na BR-267, em Bataguassu

Airton José Cruz, de 58 anos, morreu em um grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (6), na BR-267, em Bataguassu. A colisão frontal ainda deixou uma pessoa gravemente ferida.

As informações iniciais apontam que por motivos ainda desconhecidos, o Fiat Pálio conduzido por Airton teria invadido a pista contrária, vindo a colidir frontalmente contra uma Fiat Strada.

Devido a violência da batida, Airton morreu ainda no local do acidente, não dando tempo de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, segundo o site Da Hora Bataguassu.

Os militares fizeram a retirada do motorista da Fiat Strada, de 32 anos, o levando em estado grave para o Pronto Socorro do município. Porém, devido a extensão dos ferimentos, ele precisou ser transferido as pressas para Três Lagoas.

A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a equipe da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo o atendimento da ocorrência.

