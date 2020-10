Acidente deixa três mortos na BR-262 em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na tarde do último sabádo (24) um acidente do tipo colisão frontal, com três vítimas fatais, envolvendo dois veículos, às 16h45, no km 124 da BR-262, em Água Clara (MS).

O veículo Man/Tgx, de placas de Três Lagoas (MS), invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente, com o veículo I/Nissan Versa, de placas de Deacena (SP). Os três ocupantes, de 38, 64 e 70 anos, do veículo Nissan Versa, foram a óbito no local.

Foi realizado o teste de etilômetro no condutor do caminhão, que não acusou álcool no sangue.

Deixe seu Comentário

Leia Também