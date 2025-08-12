Menu
Polícia

Acidente deixa três pessoas feridas na BR-267, em Bataguassu

Todos foram socorridos e levados para a Santa Casa da cidade

12 agosto 2025 - 15h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de ontemO acidente aconteceu na manhã de ontem   (Foto: Cenário MS)

Três pessoas ficaram feridas durante um acidente ocorrido na BR-267, em Bataguassu, durante a manhã de segunda-feira (11).

Conforme o site Cenário MS, um caminhão-caçamba seguia em direção a Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, com destino final a Jateí, na região da Grande Dourados, enquanto o Chevrolet Tracker trafegava no sentido contrário, para a cidade de Bataguassu.

Por motivos ainda desconhecidos, os veículos colidiram lateralmente. No carro estavam duas pessoas, que tiveram ferimentos leves pelo corpo. Porém, no caminhão estava apenas o motorista que sofreu ferimentos mais graves na cabeça.

Todos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Bataguassu, para receber atendimento médico especializado.

Por conta da colisão, a carga de areia transportada pelo caminhão ficou espalhada na rodovia, o que exigiu atenção dos condutores.

