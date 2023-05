Acidente deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida em Ponta Porã

Thayane Chales Antunes, de 26 anos, morreu durante um acidente na noite de terça-feira (16), na MS-164, em Ponta Porã. Uma segunda vítima foi socorrida em estado gravíssimo para o hospital da cidade.

Conforme o site Ligado na Notícia, a vítima fatal estava acompanhada de uma amiga em um Fiat Uno, quando acabou colidindo frontalmente contra uma carreta.

No entanto, ainda não existem informações a respeito da dinâmica da colisão ou sobre o estado de saúde do condutor do segundo veículo envolvido no acidente.

A rodovia precisou ser interditada temporariamente para que as equipes de resgate e equipes policiais pudessem realizar os procedimentos necessários no local.

O caso chegou a ser registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

