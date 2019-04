Acidente deixe dois mortos e três feridos na BR-262

Colisão entre dois carros na BR-262, deixou duas pessoas mortas e três feridas, na manhã desta segunda-feira (8), próximo a Terenos. A identidade das vítimas não foram reveladas.

De acordo com informações oficiais, a colisão foi entre um Renalt Sandero e um Volkswagen Gol. No Fluence seguiam um casal de advogados sentido Corumbá, já no Gol estavam quatro homens que vinham sentido Campo Grande.

O acidente aconteceu quando o Gol invadiu a pista contrária, colidindo de frente com o outro carro. Com a intensidade da batida, o veículo rodopiou e acabou batendo em uma árvore às margens da rodovia. Já o Sandero ficou no meio da pista, com a parte da frente toda destruída.

Os ocupantes do Fluence, uma senhora de 64 e um senhor de 74 anos, tiveram ferimentos leves. Apenas a mulher foi encaminhada ao hospital, com dores e sangramento em um dos pés. No outro veículo, um dos homens foi arremessado para fora do carro e outro teve múltiplas faturas pelo corpo, outros dois ficaram feridos e também foram encaminhados a um centro de saúde.

