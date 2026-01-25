Acidente em Rio Verde deixa duas pessoas mortas na MS-423

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado no final da tarde deste sábado (24) na rodovia MS-423, na região conhecida como Serra da Alegria, no município de Rio Verde.

Conforme o site Coxim Agora, o acidente envolveu um caminhão-prancha que transportava uma colheitadeira. De acordo com informações iniciais, o veículo caiu da serra por circunstâncias que ainda não foram esclarecidas. Com o impacto, os ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Até o momento, as vítimas não tiveram as identidades confirmadas.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Perícia Técnica, que atuaram no atendimento e na preservação da área para os trabalhos de investigação. A pista chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso segue sob investigação.

