Polícia

Acidente em Rio Verde deixa duas pessoas mortas na MS-423

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes

25 janeiro 2026 - 10h44Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de ontemO acidente aconteceu na tarde de ontem   (Coxim Agora)

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado no final da tarde deste sábado (24) na rodovia MS-423, na região conhecida como Serra da Alegria, no município de Rio Verde.

Conforme o site Coxim Agora, o acidente envolveu um caminhão-prancha que transportava uma colheitadeira. De acordo com informações iniciais, o veículo caiu da serra por circunstâncias que ainda não foram esclarecidas. Com o impacto, os ocupantes não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Até o momento, as vítimas não tiveram as identidades confirmadas.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Perícia Técnica, que atuaram no atendimento e na preservação da área para os trabalhos de investigação. A pista chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso segue sob investigação.

