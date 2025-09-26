Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116

26 setembro 2025 - 13h23Sarah Chaves

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio matou três pessoas e deixou uma gravemente ferida na madrugada desta sexta-feira (26), na BR-116, em Feira de Santana (BA). A batida aconteceu por volta de 1h20 no km 433 da rodovia, no sentido Santo Estêvão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão carregado com tomates teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e atingido os outros dois veículos.

As vítimas fatais estavam no carro com placa de Anápolis (GO) e foram identificadas como Korbinian Andreas Dengler, de 36 anos, Herbson Nunes Negrão, 24, e Luana Raquel de Araújo Melo, 29. O motorista do caminhão causador do acidente foi socorrido em estado grave após ficar preso às ferragens. O condutor do outro caminhão sofreu apenas ferimentos leves.

A remoção dos corpos foi feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade
Operação aconteceu em cidades do Mato Grosso
Polícia
Com golpes até em Gabigol, grupo deixou rombo de R$ 250 mil em banco de Campo Grande
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Justiça
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Local onde aconteceu o incidente com a médica
Polícia
Médica é alvo de racismo de paciente na Capital: 'Estrangeira, pobre e pedindo esmola'
Cachorro quase sofreu lesões sérias nos olhos
Polícia
JD1TV: Em ato cruel, homem espanca cachorro e tenta atropelar morador em MS
Caminhonete furtada e Fiat Uno usado para dar suporte
Polícia
Quadrilha que fez arrastão de caminhonetes é presa em Campo Grande
Local onde avião caiu
Polícia
Polícia segue investigando queda de avião que matou quatro pessoas em Aquidauana
Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça ao lado de arma artesanal em Corumbá
Polícia
Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça ao lado de arma artesanal em Corumbá
Santa Casa da Capital
Polícia
Idoso morre 9 dias após cair dentro de casa e bater a cabeça em Sonora
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Alvo de bullying, adolescente finge estupro coletivo para se vingar dos colegas

Mais Lidas

Setor de alimentação
Economia
Setor de alimentação tem 43% das empresas com lucro em agosto
O acordo foi firmado em maio de 2024
Brasil
Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial
Foto: PRF
Polícia
Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116
Foto: ASCOM\SGPR
Brasil
União investirá R$ 1,6 bilhão para fortalecer o SUS em municípios da Bacia do Rio Doce