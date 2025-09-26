Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio matou três pessoas e deixou uma gravemente ferida na madrugada desta sexta-feira (26), na BR-116, em Feira de Santana (BA). A batida aconteceu por volta de 1h20 no km 433 da rodovia, no sentido Santo Estêvão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão carregado com tomates teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e atingido os outros dois veículos.

As vítimas fatais estavam no carro com placa de Anápolis (GO) e foram identificadas como Korbinian Andreas Dengler, de 36 anos, Herbson Nunes Negrão, 24, e Luana Raquel de Araújo Melo, 29. O motorista do caminhão causador do acidente foi socorrido em estado grave após ficar preso às ferragens. O condutor do outro caminhão sofreu apenas ferimentos leves.

A remoção dos corpos foi feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

