Polícia

Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos

Leitores encaminharam ao JD1 que estão há mais de 1h parados na fila, aguardando a liberação para seguir viagem

14 agosto 2025 - 17h08Brenda Assis     atualizado em 14/08/2025 às 17h36
O trânsito teria sido interditado após a colisãoO trânsito teria sido interditado após a colisão   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Um acidente entre dois caminhões fechou completamente a BR-262, entre as cidades de Terenos e Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (14). Não chegou a ser confirmado se alguém ficou ferido durante a colisão.

Conforme as informações divulgadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), um dos veículos tombou com o acidente, e até o momento não foi retirado da pista.

Devido a dinâmica, não há previsão de liberação do trecho. Leitores encaminharam à reportagem que estão há mais de uma hora parados na fila, aguardando a liberação para seguir viagem. 

