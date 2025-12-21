Vídeo: Acidente entre carreta e carro deixa quatro feridos, incluindo criança, no anel viário

Sarah Chaves e Brenda Assis atualizado em 21/12/2025 às 18h57

Um acidente envolvendo uma carreta bitrem e um Ford Ka deixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (21), no anel viário de Campo Grande, nas proximidades da Concrelage. A colisão ocorreu no cruzamento de uma via urbana com o acesso à BR-163.

De acordo com as informações apuradas no local, o Ford Ka era utilizado como carro de aplicativo e transportava três ocupantes, entre eles uma criança de quatro anos. Não houve registro de óbito.

Com o impacto, equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas ainda no local. Imagens mostram ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Samu, além da atuação de socorristas da Motiva. Não há informações de óbito.

O acidente provocou interdição parcial da via. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Vídeo:



