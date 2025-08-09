Acidente entre carro e moto deixa dois feridos no Tijuca

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou dois feridos na tarde de ontem (8), no bairro Tijuca, em Campo Grande.

O caso chegou ao conhecimento da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) por meio da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência.

De acordo com o registro, a colisão aconteceu quando o condutor de um Chevrolet Onix, identificado como Gustavo S.G, de 21 anos, trafegava pela Avenida Conde de Boa Vista no sentido Leste-Oeste. Ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Poente, ele colidiu com uma motocicleta Yamaha Fazer que vinha no sentido contrário.

Na moto estavam Waldomiro da S.M, de 59 anos, e Denise R.V.M, de 60 anos. Ambos ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Waldomiro foi encaminhado para a Santa Casa e Denise para a UPA Leblon.

Durante a apuração no local, foi constatado que o motorista do Onix não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante disso, ele foi encaminhado à Depac (Cepol) para as devidas providências legais sem lesões.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e direção sem habilitação gerando perigo de dano, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

