Menu
Menu Busca sábado, 09 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Acidente entre carro e moto deixa dois feridos no Tijuca

O condutor do veículo de passeio não possui CNH e foi encaminhado à delegacia

09 agosto 2025 - 11h11Sarah Chaves    atualizado em 09/08/2025 às 11h28
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Reprodução)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou dois feridos na tarde de ontem (8), no bairro Tijuca, em Campo Grande.

O caso chegou ao conhecimento da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) por meio da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência.

De acordo com o registro, a colisão aconteceu quando o condutor de um Chevrolet Onix, identificado como Gustavo S.G, de 21 anos, trafegava pela Avenida Conde de Boa Vista no sentido Leste-Oeste. Ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Poente, ele colidiu com uma motocicleta Yamaha Fazer que vinha no sentido contrário.

Na moto estavam Waldomiro da S.M, de 59 anos, e Denise R.V.M, de 60 anos. Ambos ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Waldomiro foi encaminhado para a Santa Casa e Denise para a UPA Leblon.

Durante a apuração no local, foi constatado que o motorista do Onix não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante disso, ele foi encaminhado à Depac (Cepol) para as devidas providências legais sem lesões.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e direção sem habilitação gerando perigo de dano, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução/G1
Polícia
Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163
Foto: Clara Medeiros/Dourados News
Polícia
Dois ficam feridos após atentado em saída de boate em Dourados
Fotos: Ponta Porã News
Polícia
Feminicídio na fronteira: jovem paraguaia é encontrada morta em cova em Bela Vista
Foto: Divulgação/PCMS
Polícia
Homem é preso ao agredir e fraturar a mandíbula da ficante em Três Lagoas
Homem é preso com placa adulterada com fita isolante e carga ilegal na Capital
Polícia
Homem é preso com placa adulterada com fita isolante e carga ilegal na Capital
Policiais salvam bebê engasgado durante convulsão em Campo Grande
Polícia
Policiais salvam bebê engasgado durante convulsão em Campo Grande
Reprodução
Polícia
'Churrasquinho no fim de semana'? Homem é preso após furtar picanha em MS
Imagem Ilustrativa/Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter chamas.
Polícia
Incêndio consome loja de celulares e destrói parte da mercadoria em Dourados
Proprietários rurais são multados por queimadas ilegais em MS
Polícia
Proprietários rurais são multados por queimadas ilegais em MS
Na época, a atuação policial foi ampliada para localizar o autor dos disparos -
Justiça
Por ataques a tiros nas rodovias de MS, "Maníaco da Lanterna" vai a júri popular

Mais Lidas

Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande