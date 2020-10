Acidente entre carro e moto deixa motociclista gravemente ferido

Acidente ocorrido na tarde deste sábado (10) entre uma moto e um Fiat UNO na BR 376 próximo ao motel em Glória de Dourados saída para Jateí, deixa o motociclista em estado grave.

Informações apuradas pelo Fátima News, a Moto e veículo Fiat UNO seguia na mesma direção, momento em que colidiu violentamente na traseira do UNO, deixando o motociclista com ferimentos grave, o veiculo Uno trafegava com duas pessoas que ficaram com escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar e equipe de ambulâncias da secretaria municipal de saúde atenderam a ocorrência, encaminhando o motociclista para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Glória.

Deixe seu Comentário

Leia Também