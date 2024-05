Acidente entre carros mata motorista de Corsa no São Jorge da Lagoa

Carlos Augusto Queiroz, de 54 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo seu veículo, um Chevrolet pick-up Corsa e um Ford Ka, que aconteceu no cruzamento das ruas Fátima do Sul com Rio Dourado, na região da Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (13).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista e a passageira do Ford Ka foram socorridos em estado grave, pois ambos estavam com fratura exposta e foram encaminhados para a Santa Casa por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Em relação à dinâmica do acidente, conforme consta no boletim de ocorrência, Carlos seguia pela rua Rio Dourado e não respeitou a sinalização de 'Pare' e ao passar pelo cruzamento com a rua Fátima do Sul, houve a colisão entre os veículos.

Com o impacto, o Corsa foi arrastado por cerca de 20 metros e Carlos Augusto não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O Ford Ka, conduzindo por homem identificado apenas como Matheus, ainda colidiu contra uma casa.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local, realizou os primeiros levantamentos e posteriormente a equipe da Polícia Civil e da Polícia Científica também realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também