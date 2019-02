Acidente entre moto e caminhão deixa um morto na MS-306

Graziella Almeida com MS Todo Dia

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após uma carreta invadir a pista contrária, na manhã desta quinta-feira (21), na MS-306, em Chapadão do Sul. O homem teve parte da cabeça esmagada.

Segundo informações do site MS Todo Dia, a carreta seguia sentido Chapadão do Sul e o motorista Ozair Mariano da Silva, passou por um posto e entrou na pista contrário colidindo com a motocicleta.

A vítima foi arremessada para fora da pista e mesmo usando capacete, teve parte do crânio esmagado e parte da massa encefálica espalhada na estrada. A polícia e a perecia foram acionados para verificar o local.

Deixe seu Comentário

Leia Também