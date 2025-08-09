Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus interestadual resultou na morte de 11 pessoas e deixou outras 46 feridas na noite de sexta-feira (8), no km 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, a cerca de 360 km de Cuiabá (MT).

A empresa de transporte Novo Rio, responsável pelo ônibus, divulgou nota lamentando o acidente e informou que o ônibus seguia em direção à cidade de Sinop. As equipes da companhia estão acompanhando os atendimentos nos hospitais e prestando assistência às vítimas e familiares. Um canal exclusivo de atendimento também foi disponibilizado para informações e suporte.

De acordo com a Nova Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, entre os feridos há 12 pessoas em estado grave, 26 em estado moderado e 8 com ferimentos leves. O motorista da carreta está entre os que seguem internados em estado grave.

Os trabalhos de perícia foram concluídos ainda durante a madrugada. Na manhã deste sábado (9), equipes da Nova Rota atuam na remoção dos veículos e na limpeza da pista

A concessionária classificou o procedimento como complexo, devido à gravidade do acidente e ao porte dos veículos envolvidos. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

