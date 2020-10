Acidente entre veículos de passeio deixa dois feridos

Na manhã deste sábado (17), quatro pessoas, ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

Segundo a equipe da Policia Rodoviária Federal , um veículo Fiat strada, ao fazer uma conversão na pista de rolamento não percebeu a aproximação de um veiculo corsa sedan classic, ocasionando grave colisão lateral.

Com o impacto, o carro de passeio rodou na pista vindo a parar as margens do acostamento no km 349 da rodovia BR-163, sendo socorridos de imediato por uma equipe da PRF que passava no local no momento da colisão, vindo a acionar a equipe de resgate e salvamento do corpo de bombeiros de Nova Alvorada do Sul sob o comando do cabo Tales.

Dois ocupantes do veiculo corsa GM sedan ficaram feridos e foram encaminhados pela UR do Corpo de Bombeiros para o hospital municipal Francisca Ortega. As outras vítimas recusaram atendimento médico.

