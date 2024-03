Acidente envolvendo carro e caminhonete termina com um morto na MS-162

Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete terminou com um morto na tarde desta quarta-feira (6) na MS-162, em trecho na cidade de Maracaju, município a 160 quilômetros de distância de Campo Grande.

Segundo o portal Maracaju em Foco, a vítima foi identificada como Elder Vander de Souza, de 40 anos, e era o motorista do carro, modelo Honda Civic, que se chocou de frente com uma caminhonete, modelo Ford Ranger, dirigida por Peter Johannis Zacarias.

O acidente ocorreu na saída da cidade, dando acesso a Campo Grande, e os motoristas seguiam em direções contrárias, no entanto, Elder acabou perdendo controle do veículo devido à chuva, invadiu a pista contrária e se chocou com a caminhonete.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, no entanto, Elder faleceu ainda no local.

