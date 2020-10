Acidente envolvendo quatro veículos deixa um morto na BR-262

Brenda Assis, com informações O Pantaneiro

Um acidente ocorrido na rodovia BR-262, em Anastácio, resultou na morte do fonoaudiólogo Rodrigo Queiroz das Chagas, na tarde desta terça-feira (6), teve envolvimento de quatro veículos, dentre os quais três caminhões e o carro da vítima. Um dos motoristas disse que não se lembra do ocorrido.

Conforme o site O Pantaneiro, Rodrigo seguia sentido de Anastácio para Campo Grande em um veículo UP, atrás de dois caminhões. Os motoristas destes dois caminhões, que estavam à frente, alegaram que um terceiro caminhão, que vinha no sentido oposto, invadiu a pista deles.

Este caminhão teria atingido a lateral dos outros dois e colidido frontalmente com o carro de Rodrigo, que não resistiu e morreu no local. O condutor deste terceiro caminhão alegou que não se lembra do que aconteceu e tem memória apenas da primeira colisão.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo e aguarda o resultado dos laudos periciais para determinar as causas do acidente. Os motoristas não se feriram e Rodrigo foi velado e sepultado nesta manhã desta quarta-feira (7), em Anastácio.

