Acidente envolvendo três veículos deixa carro capotado

Um acidente, envolvendo três veículos, terminou com um carro capotado e uma pessoa com ferimentos leves, nesta quarta-feira (20), no centro de Dourados.

De acordo com o site “Dourados News”, um homem conduzia um Corsa Sedan quando colidiu em uma caminhonete Toyota Hillux que estava sendo estacionada na via.

Com o impacto, o Corsa capotou, porém o motorista não se feriu gravemente. A batida ainda fez com que a caminhonete atingisse um veículo Ônix, que estava estacionado próximo.

O site informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado e motorista ferido levemente foi encaminhado ao Hospital Cassems.

