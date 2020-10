Acidente fatal na BR-267 deixa 8 mortos, incluindo duas crianças de 4 e 2 anos

Um acidente fatal tirou a vida de oito pessoas na noite de sábado (3), na BR-267, próximo a cidade de Nova Alvorada do Sul.



Conforme o site Dourados News que cobriu o acidente, houve uma colisão frontal entre um veículo Ford/Belina e uma carreta. O motorista da Belina teria invadido a pista contrária e batido de frente contra a carreta.



As oito pessoas que estavam no veículo morreram na hora e motorista da carreta não ficou ferido.



Peritos da Polícia Civil de Dourados foram ao local, para fazer os levantamentos de praxe acerca do acidente. O Corpo de Bombeiros de Nova Alvorado do Sul também está no local aguardando para fazer o resgate dos corpos e depois a limpeza da pista.



As vítimas fatais foram identificadas como: Paola Izaura dos santos Silva, 18 anos; Valéria Lucia Correia, 38 anos; Anderson Moraes dos Santos; Carlos Eduardo Correa; Claudiano José da Silva, motorista da Belina; os irmãos Davi Camargo da Silva, quatro anos e Lorena Camargo da Silva, dois anos, além de Ademir Ferreira Evangelista.



Todas as vítimas fatais do acidente seriam moradores de Nova Alvorado Sul que voltavam para a cidade depois de passar parte do sábado ás margens de um rio da região.

Deixe seu Comentário

Leia Também