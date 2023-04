Acidente fatal termina com duas mortes na MS-165 em Aral moreira

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

Dois homens, um de 28 e um de 35 anos foram vítimas de um acidente fatal no começo da madrugada deste sábado (22) na rodovia MS 165 em Aral Moreira.

De acordo com informações o condutor de uma caminhonete bateu na traseira de um Voyage na saída para a Vila Marques e os dois ocupantes da caminhonete, identificados como Dione Gonçalves de 28 anos e Anderson Franco Dias de 35 anos, morreram na hora.

Peritos da Polícia Civil de Ponta Porã estiveram no local e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Ponta Porã onde passaram por necropsia e foram liberados para os familiares. As duas vítimas fatais eram moradores em Aral Moreira.



Não há informações sobre feridos no Voyage. O caso será investigado pela pelo delegado Mauricio Vargas da Polícia Civil de Aral Moreira.

