Motociclista morto no Pioneiros morreu ao tentar fazer ultrapassagem em caminhão

A Polícia Civil esteve presente no local da batida que matou Roberto da Silva dos Santos, de 20 anos, na tarde desta quarta-feira (10), bairro Pioneiros, em Campo Grande, e confirmou que a causa do acidente foi uma tentativa de ultrapassagem por parte da vítima.

Segundo informações do delegado Felipe Alvarez, Roberto seguia pela Avenida Senador Filinto Müler, sentido bairro/centro, quando tentou fazer uma ultrapassagem no caminhão que estava logo a sua frente, em uma tentativa de entrar na Rua Francisco dos Anjos.

No momento em que tentou passar na frente do caminhão, ele acabou batendo contra o veículo e foi esmagado pelas rodas do veículo. O motorista não conseguiu frear o veículo a tempo.

A moto que ele pilotava foi arrastada por volta de 25 metros durante o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas Roberto já estava morto. Devido à gravidade do acidente, ele faleceu no momento em que foi atropelado.

