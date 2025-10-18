Menu
Polícia

Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste

A identidade da vítima fatal ainda não foi divulgada

18 outubro 2025 - 16h32Sarah Chaves, com Veja Folha
Foto: Veja FolhaFoto: Veja Folha  

m jovem morreu e outros três homens ficaram feridos em um acidente na manhã deste sábado (18), no km 50 da MS-430, em São Gabriel do Oeste. O veículo, um Volkswagen Gol, capotou nas proximidades da AABB.

Segundo as primeiras informações, os quatro ocupantes seguiam pela rodovia quando o condutor perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e capotou. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

No interior do veículo foram encontradas bebidas alcoólicas, energéticos, além de carvão e carnes no porta-malas.

A identidade da vítima fatal ainda não foi divulgada. Os outros três ocupantes foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para atendimento médico.

