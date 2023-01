Acidente grave entre moto e caminhão deixa um morto em Sidrolândia

A motociclista Franciele De Oliveira Arrais, de 28 anos, morreu após colidir a moto em que estava em um caminhão no cruzamento da Avenida Dorvalino Dos Santos com a rua Campo Grande, em Sidrolândia, na manhã desta terça-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, Franciele seguia pela Dorvalino Dos Santos quando acabou atingindo a lateral do caminhão que cruzava o fluxo da avenida. O SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e chegou a fazer o socorro da vítima até o hospital do município, mas ela acabou falecendo momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

O motorista o caminhão ficou no local do acidente e precisou ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) pelo Corpo de Bombeiros, pois estava em estado de choque.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também