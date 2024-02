Acidente na Vila Bandeirante termina com Fox capotado em cima da calçada

Um acidente na tarde desta quarta-feira (21), no cruzamento entre as ruas Brilhante e Manoel Cavalcante Proença, no Bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande, terminou com um carro, modelo Volkswagen Fox, capotado em cima da calçada.

Além do Fox, um Chevrolet Agile também estava envolvido no acidente. Segundo informações iniciais, a motorista do Fox seguia pela Manuel Cavalcante e o motorista do Agile pela Brilhante, quando acabaram se envolvendo no acidente.

Ainda não se sabe mais detalhes sobre a batida, no entanto, os motoristas afirmaram que atravessaram o cruzamento com o semáforo no verde, contradizendo um ao outro.

Testemunhas apontaram que com a batida, a frente do Agile ficou extremamente danificada. “O outro arregaçou a frente [do Agile]”, disse uma pessoa que testemunhou o acidente.

Apesar disso, o motorista do Agile não teve ferimentos graves e foi liberado, deixando o local logo em seguida. A motorista do Fox teve ferimentos no braço e precisou ser levada para um hospital.

