Acidente nas moreninhas: #acordaatherson está sendo usada para convocar orações por paciente

As redes sociais estão servindo como uma mesa para organizar e convocar pessoas a realizarem uma oração pela recuperação de Atherson Shritkh Ferreira, 23 anos. Acidentado na quarta-feira (1) passada, ele segue em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.

As postagens são ligadas pela #acordaatherson, que se pesquisa forma uma lista de publicações de amigos e familiares pedindo para que as pessoas possam realizar uma oração às 19:00 pedindo pela vida e melhora de Atherson.

“Oração todos os dias às 19:00 pela recuperação dele (Atheron), onde há vida, há esperança”, está escrito em um dos comunicados. O outro, um pouco maior, pede um jejum pela vida do paciente, “hoje das 17:00 às 19:00 iniciaremos um propósito de jejum pelo Atherson, faremos duas horas pois há lutas que só vencemos com jejum e oração... Quando chega no limito do homem (médico) é que começa o agir de Deus”, pedia uma segunda postagem.

Estado de saúde

De acordo com a Santa Casa, Atherson está no CTI comatoso e sem sedação. No momento seu estado é considerado estável, porém com lesão neurológica grave. Segue em observação clínica pela equipe de neurocirurgia.

Acidente

Atherson Shritkh Ferreira, 23 anos, deu entrada na última quarta-feira (1º) na Santa Casa após um acidente onde ele colidiu a sua motocicleta com outra moto no cruzamento da rua Barreiras com a Rua Ipamerim no bairro Moreninhas II.

De acordo com a coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem foi atendido com traumatismo craniano e uma fratura na perna direita em um atendimento rápido que previne o agravamento de sequelas.

O acidentado já passou procedimento cirúrgico pela ortopedia devido fratura da diáfise da tíbia.

