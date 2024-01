Acidente provoca capotamento de Fiat Mobi na Antônio Maria Coelho

Um acidente de trânsito deixou um veículo Fiat Mobi, conduzido por uma mulher, que não teve a idade revelada, capotado no cruzamento entre a rua Antônio Maria Coelho com a Avenida Ernesto Geisel, na região central de Campo Grande. O segundo veículo envolvido é um Volkswagen Nivus, que também era conduzido por uma mulher.

Em decorrência do sinistro, apenas a faixa da direita da via ficou interditada para os procedimentos do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, deixando o local parcialmente lento, mas redobrando a atenção dos motoristas.

Sobre a dinâmica do acidente, foi repassado para a reportagem do JD1 Notícias que a condutora do veículo de passeio seguia pela Antônio Maria Coelho, quando houve a colisão com a SUV que vinha pela Avenida Ernesto Geisel no sentido ao centro da cidade.

Com o impacto, o Fiat Mobi capotou na pista e devido à área de contenção existente no cruzamento, evitou que o veículo caísse no córrego. A condutora acabou ficando ferida em decorrência do acidente e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde.

A motorista do Nivus, conforme soube a reportagem, não soube identificar o que teria acontecido no momento do acidente. Ela não ficou ferida, mas a frente do seu veículo ficou danificado.

