Polícia

Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande

O condutor de um dos veículos teria tentado desviar de um caminhão baú, colidindo frontalmente contra a outra carreta

29 setembro 2025 - 14h21Brenda Assis     atualizado em 29/09/2025 às 15h01

Acidente grave causado durante uma colisão frontal entre duas carretas no pontilhão localizado na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, durante a tarde desta segunda-feira (29), pode ter sido causado por imprudência de um terceiro veículo.

Para a imprensa, o tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, detalhou que testemunhas contaram que um caminhão baú teria invadido a pista contrária, sobre o pontilhão. Por conta disso, uma das carretas tentou desviar e acabou atingindo a outra, que usava a alça de acesso para entrar na BR-163.

Por conta da batida, as duas cabines ficaram completamente destruídas, no entanto, um dos motoristas conseguiu sair antes das chamas se espalharem. Enquanto isso, outro ficou preso às ferragens e faleceu ao ser carbonizado.

O condutor que escapou foi socorrido pela Motiva Pantanal, apresentando apenas uma fratura no ombro e sendo encaminhado para uma unidade de saúde da Capital.

As chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros, que junto com a concessionaria responsável pela rodovia aguardavam a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil para fazer a retirada do corpo das ferragens, além de fazer a remoção das carretas da rodovia.

O trecho da BR-163 foi completamente fechado nos dois sentidos. Por isso, é necessário ter atenção redobrada ao passar pela região.

