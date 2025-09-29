Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande

Acidente grave causado durante uma colisão frontal entre duas carretas no pontilhão localizado na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, durante a tarde desta segunda-feira (29), pode ter sido causado por imprudência de um terceiro veículo.

Para a imprensa, o tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, detalhou que testemunhas contaram que um caminhão baú teria invadido a pista contrária, sobre o pontilhão. Por conta disso, uma das carretas tentou desviar e acabou atingindo a outra, que usava a alça de acesso para entrar na BR-163.

Por conta da batida, as duas cabines ficaram completamente destruídas, no entanto, um dos motoristas conseguiu sair antes das chamas se espalharem. Enquanto isso, outro ficou preso às ferragens e faleceu ao ser carbonizado.

O condutor que escapou foi socorrido pela Motiva Pantanal, apresentando apenas uma fratura no ombro e sendo encaminhado para uma unidade de saúde da Capital.

As chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros, que junto com a concessionaria responsável pela rodovia aguardavam a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil para fazer a retirada do corpo das ferragens, além de fazer a remoção das carretas da rodovia.

O trecho da BR-163 foi completamente fechado nos dois sentidos. Por isso, é necessário ter atenção redobrada ao passar pela região.

