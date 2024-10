Acidente 'trava' trânsito na Avenida Campestre, no Jardim Centenário

O acidente envolvendo duas motos na Avenida Campestre, no Jardim Centenário, acabou “travando” o trânsito na Avenida Campestre no final da tarde desta segunda-feira (21), em Campo Grande.

Conforme noticiado pelo JD1, o motociclista, de 38 anos e que pilotava uma Honda CG Titan 125, seguia pela Campestre quando, por motivos ainda não determinados, acabou se chocando lateralmente contra uma Honda Biz, que levava duas pessoas no momento do acidente, que fazia conversão para a Globo de Ouro.

Devido ao acidente, uma das faixas da Campestre, sentido Avenida Gunter Hans, foi fechado pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), para que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pudessem atender às vítimas do acidente.

O trânsito se encontra lento no local e não há previsão de quando deve ser normalizado.

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Motociclista fica em estado gravíssimo após acidente no Jardim Centenário

