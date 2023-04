Motociclista fica em estado grave ao colidir com motorista que fazia conversão

Um motociclista de 26 anos foi socorrido em estado grave na manhã desta quinta-feira (20), após colisão com um Ford Ka que fazia conversão na Avenida América na Vila Planalto.



De acordo com informações preliminares, a condutora do carro estava saindo de casa quando foi fazer uma conversão da pista direita para a pista esquerda da avenida e colidiu com o motociclista que seguia pela América.

Devido a força do impacto o jovem foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e motosocorristas do Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para Santa Casa com suspeita de traumatismo craniano grave.



Ainda em razão da gravidade do acidente a Perícia Científica está no local preservando a cena do acidente juntamente com a Polícia Civil.

