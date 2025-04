Acima de qualquer suspeita, mulheres golpistas não tinham passagens policiais na Capital

O grupo que praticava estelionato contra empresários de pequeno e médio porte na Capital, utilizando documentos falsos e causando prejuízo de mais de R$ 320 mil, é formado por mulheres que estavam acima de qualquer suspeita, sem passagens policiais por qualquer crime. Com documentos falsos, elas adquiriam mercadorias e desapareciam sem efetuar o pagamento.



Até o momento, seis suspeitas foram identificadas e a 3ª delegacia de Polícia Civil, com apoio da 2ª DP, 6ª DP, e GOI, deflagrou na manhã desta quarta-feira (16), a operação “Ficta Persona”, que cumpriu oito mandados de busca e apreensão nas residências que ficam situadas na região do Carandá Bosque e Aero Rancho.



Conforme o delegado Reges Almeida da 3ª DP, há indício de envolvimento de outras quatro pessoas nos crimes. Entre os objetos apreendidos, estão semijoias, lingeries e roupas. As investigações ocorrem desde dezembro de 2024, oportunidade em que uma das envolvidas foi presa em flagrante durante uma tentativa de estelionato. “Nessa prisão em flagrante nós percebemos que na verdade, os crimes ocorriam até antes. Então provavelmente em 2024 iniciaram, mas transcorreram por todo o ano”.



Apesar de serem primárias nos registros policiais, o delegado ressaltou que elas operavam de forma organizada e os produtos de estelionato eram revendidos de diversas maneiras. “Segundo as entrevistas preliminares com uma das suspeitas, ela informou que entregava os produtos para a colega que fazia a redistribuição dos objetos. Mas nós identificamos que algumas vendas eram feitas por elas também”.

A Polícia Civil irá divulgar imagens dos objetos para poder identificar outras vítimas. Até o momento, nove boletins de ocorrência foram registrados por pessoas lesadas pelo grupo criminoso.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também