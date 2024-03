Acompanhado de uma mulher, homem bate na ex em Costa Rica

Uma mulher, de 30 anos, foi agredida pelo ex-namorado, de 33 anos, durante o comecinho da noite de terça-feira (26), na Rua Marte, localizada na região central de Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, as equipes encontraram com a vítima, sendo informados de ela havia apanhado do ex e de uma mulher, que ela não conhecia.

Em seu relato, ela contou que teve um relacionamento de sete meses com o homem. Ontem, a jovem acabou tendo uma discussão com ele, sendo que em determinado momento, o autor foi até a casa da vítima acompanhado de uma mulher.

O autor então segurou a vítima enquanto a outra acertava socos na jovem. Depois disso, os dois quebraram vidros da porta do imóvel da vítima, pegaram a chave e fugiram do local.

Diligências foram feitas pela região até que as autoridades encontraram o autor, ainda com as chaves da casa da mulher. Preso, ele não chegou a mencionar quem era a pessoa que o ajudou a bater na ex.

A vítima tinha lesões no rosto e nas pernas, ela foi encaminhada para o hospital e o autor encaminhado para a delegacia de polícia para as medidas cabíveis.

