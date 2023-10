Açougue de Bonito é fechado ao ser flagrado com carne de 'origem clandestina'

O açougue de um mercado no Distrito Águas de Miranda, da cidade de Bonito, foi lacrado pela Polícia Civil após ser flagrado vendo carne de origem clandestina na tarde de quinta-feira (26).

Conforme as informações policiais, denúncias anônimas levaram as equipes da Decon (Delegacia Especializada de repressão Contra as Relações de Consumo), em conjunto com a IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), até o estabelecimento.

No local, o proprietário foi surpreendido produzindo linguiça artesanal e fracionando alimentos sem autorização do Serviço Municipal de Inspeção (SIM). A ação encontrou carneiro, frango caipira e peixe de origem clandestina, mel falsificado, linguiça artesanal e venenos vendidos sem receituário. Na operação foram apreendidos 132 kg de carne, 12 litros de mel falso, e 30 litros de leite in natura.

O proprietário, um homem de 58 anos, foi conduzido para Delegacia de Bonito e deverá responder por vender alimentos impróprios para consumo e por produção clandestina de embutidos.

