Açougue de supermercado é interditado após ser flagrado vendendo carne estragada em MS

O açougue de um supermercado, localizado na Rua Manoel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas, foi interditado durante uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Terceira Delegacia de Três Lagoas e da Seção de Investigação Geral (SIG) de Três Lagoas, e da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal, durante a tarde de sexta-feira (9).

A operação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia, repassada a Terceira Delegacia de Três Lagoas, informando que o estabelecimento estaria comercializando carne bovina sem nota fiscal.

Diante da informação, uma equipe da Polícia Civil, acompanhada por fiscais da Vigilância Sanitária, se deslocou até o local para averiguar a procedência da denúncia.

Durante a fiscalização, os responsáveis pelo açougue apresentaram notas fiscais das carnes à venda, o que afastou, inicialmente, a suspeita de irregularidade fiscal. No entanto, a inspeção sanitária constatou diversas infrações relacionadas ao armazenamento e à conservação dos produtos cárneos.

Foram encontradas carnes impróprias para o consumo expostas no balcão, além de equipamentos de refrigeração danificados e a ausência de câmaras frias adequadas. Também foi verificado que as linguiças comercializadas no local eram produzidas com carnes impróprias para o consumo, configurando risco à saúde pública.

A Perícia Técnica esteve presente no local, auxiliando na apuração dos fatos. As carnes impróprias foram apreendidas pela Vigilância Sanitária, que deu a destinação adequada ao material contaminado.

O açougue foi interditado imediatamente. Um homem, identificado como o proprietário do supermercado, foi preso em flagrante. O caso segue em investigação e o responsável responderá pelo crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, que trata dos crimes contra as relações de consumo, punindo quem vender, expuser à venda ou entregar mercadoria em condições impróprias ao consumo.

