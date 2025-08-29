Açougue é fechado e proprietária é presa por vender carne imprópria para consumo na Capital

A dona de um açougue foi presa por vender produtos impróprios para consumo no comércio localizado na Rua Polônia, bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (29). Ao todo, 400 kg de carne foram apreendidos.

Conforme as informações iniciais, as equipes da Polícia Civil, por intermédio da DECON (Delegacia Especializa de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), foram até o estabelecimento após receber várias denúncias a respeito.

No local, os policiais encontraram produtos sendo armazenados de maneira irregular, banheiro instalado em local inadequado, carnes vencidas e já com mau cheiro e outros problemas na instalação.

Durante a inspeção, um inseticida estava ‘guardado’ ao lado do corante de alimentos usado na produção. As carnes de sol, vendidas pelo comércio, eram penduradas em uma barra de ferro, apoiada em duas latas de tintas, como se fosse um varal. Fora isso, estavam na frente de um compressor de ar para acelerar o processo de ressecamento.

Além disso, é investigado se o açougue vendia produtos de abate clandestino, fato apontado em uma das denúncias. O estabelecimento não tinha autorização do SIM (Serviço de Inspeção Municipal) e nem alvará da Vigilância Sanitária para funcionamento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também