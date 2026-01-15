Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira

Cerca de duas toneladas de carne bovina, suína e frango foram retirados de circulação nesta quarta-feira, dia 14, pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), após uma ação no Supermercado Gauchão no bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

O responsável técnico pelo açougue, um homem, de 42 anos, foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo.

A fiscalização realizada identificou venda de produtos impróprios para consumo, manipulação sem autorização, armazenamento inadequado e ausência de rastreabilidade.

Segundo informações da Polícia Civil, parte das carnes estava acondicionada em câmara fria compartilhada com produtos de padaria, como pães. Além disso, havia caixas de papelão no mesmo ambiente, prática considerada irregular.

Todos os materiais foram apreendidos e descartados e ainda conforme a instituição, a unidade recebia carnes desossadas na filial do Itamaracá, que realizava o processamento e posterior distribuição para outras lojas.

A fiscalização apontou que o estabelecimento do Itamaracá não possui registro no Serviço de Inspeção Municipal, requisito obrigatório para manipulação de produtos de origem animal.

O caso se enquadra no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei 8.137/90, que trata da venda e exposição de mercadorias em desacordo com as normas legais e impróprias ao consumo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também