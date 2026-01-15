Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira

Produtos estavam manipulados, estando em armazenamento inadequado

15 janeiro 2026 - 10h55Luiz Vinicius
Carnes estavam impróprias para consumoCarnes estavam impróprias para consumo   (Divulgação/PCMS)

Cerca de duas toneladas de carne bovina, suína e frango foram retirados de circulação nesta quarta-feira, dia 14, pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), após uma ação no Supermercado Gauchão no bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

O responsável técnico pelo açougue, um homem, de 42 anos, foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo.

A fiscalização realizada identificou venda de produtos impróprios para consumo, manipulação sem autorização, armazenamento inadequado e ausência de rastreabilidade.

Segundo informações da Polícia Civil, parte das carnes estava acondicionada em câmara fria compartilhada com produtos de padaria, como pães. Além disso, havia caixas de papelão no mesmo ambiente, prática considerada irregular.

Todos os materiais foram apreendidos e descartados e ainda conforme a instituição, a unidade recebia carnes desossadas na filial do Itamaracá, que realizava o processamento e posterior distribuição para outras lojas.

A fiscalização apontou que o estabelecimento do Itamaracá não possui registro no Serviço de Inspeção Municipal, requisito obrigatório para manipulação de produtos de origem animal.

O caso se enquadra no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei 8.137/90, que trata da venda e exposição de mercadorias em desacordo com as normas legais e impróprias ao consumo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura PCMS -
Polícia
Investigação sobre assassinato com golpes de pá em Campo Grande é arquivada
Caminhão e as drogas foram apreendidos
Polícia
Polícia encontra drogas misturadas em alimentos e prende caminhoneiro no Jd. Noroeste
Idoso cai de telhado e morre 13 dias após ficar internado em hospital na Capital
Polícia
Idoso cai de telhado e morre 13 dias após ficar internado em hospital na Capital
Shopping fica em região nobre de Campo Grande
Polícia
Mulher intimida clientes e causa transporto com atos obscenos em shopping da Capital
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Dupla em caminhonete joga 'coquetel molotov' e atira contra casa no Estrela Dalva
Polícia
Dupla em caminhonete joga 'coquetel molotov' e atira contra casa no Estrela Dalva
Valdeci foi atingido no peito
Polícia
Homem é morto com facada no peito na própria residência em Três Lagoas
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias
Polícia
Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias
VÍDEO: Filha desabafa e pede justiça por assassinato do pai em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Filha desabafa e pede justiça por assassinato do pai em Campo Grande

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
O crime teve origem em um conflito passional
Polícia
Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste