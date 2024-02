Acreditando em promessa de investimento, mulher perde R$ 17 mil ao cair em golpe

Uma mulher, de 27 anos, acabou perdendo mais de R$ 17 mil, em São Gabriel do Oeste, cidade a 139 quilômetros de Campo Grande, após cair em um golpe de investimento em criptomoedas. As informações são do MS Todo Dia.

A vítima procurou a polícia na quarta-feira (7), após suspeitar que havia caído em um golpe. Aos policiais, ela relatou que viu nas redes sociais uma propaganda de investimento em minerações de criptomoedas, que lhe direcionou para um contato no WhatsApp.

Em conversa com a vítima, o golpista a informou que para ter um “retorno” de alto valor, seria necessário um investimento em dinheiro. A vítima então realizou três transações bancárias para contas distintas.

No total, ela transferiu um Pix de mais de R$ 7 mil e outro de cerca de R$ 6 mil, além do envio de quase R$ 4 mil do limite do cartão de crédito para o golpista.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade como fraude eletrônica e será investigado.

