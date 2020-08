Acusada de traição, grávida é espancada com socos, vassouradas e chineladas

Uma jovem grávida, de 19 anos, foi espancada pelo marido de 24 anos nesta quinta-feira (13) no Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande. Após as agressões, o rapaz ainda ligou para o sogro.

Em depoimento, a vítima informou que tem uma filha de dois anos com o marido. Ela disse que nesta quinta (13), o marido chegou em casa nervoso, ele acusava ela de ter beijado com um amigo dele. Foi quando ele começou a espancar a vítima com socos, vassouradas e chineladas.

Após as agressões, o homem ainda pegou o aparelho celular e ligou para o sogro avisando sobre o espancamento e foi embora logo em seguida.

