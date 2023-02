Acusada de esfaquear 'inimiga' em Ivinhema é presa pela polícia

A suspeita de esfaquear uma mulher, de 46 anos, durante a noite de domingo (29), no bairro Triguenã, em Ivinhema, foi presa hoje (30) pelas equipes policiais.

De acordo com as informações, a vítima está em estado grave de saúde, foi socorrida e passa por cuidados médicos. Logo que o socorro foi efetuado, as equipes deram inicio as investigações conseguindo identificar e localizar a responsável pelos golpes.

Ao ser entrevistada, a suspeita acabou confessando o crime e apresentou a arma utilizada, uma faca que havia sido jogada em um terreno baldio. O instrumento foi apreendido e passará por perícia técnica.

Em relação à motivação do crime, ainda estão sendo feitas diligências para melhor delinear o contexto em que se deram os fatos criminosos. A suspeita segue presa e ficará à disposição da justiça. Por outro lado, a vítima segue internada, tendo o quadro clínico como estável.

