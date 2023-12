Acusado de agredir a ex-mulher e matar o cachorro dela é preso em Aquidauana

Após uma série de ocorrências envolvendo violência doméstica, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal, contra um agressor, identificado apenas como R.N.

Segundo o Princesinha News, o autor é apontado como reincidente em casos de violência contra sua ex-esposa, registrando diversas passagens por ameaças, injúrias e descumprimentos de medidas protetivas de urgência. O histórico mostra um padrão de comportamento agressivo do acusado.

O mesmo homem ainda é acusado de maus-tratos a animais, tendo, inclusive, provocado a morte do cachorro do sua ex-mulher. Ele foi alvo do mandado de prisão e permanecerá à disposição da justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também