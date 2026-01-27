Menu
Polícia

Acusado de agredir e tentar matar companheira a tiros é procurado em Bataguassu

Fato só não foi consumado em razão da espingarda ter falhado no momento do disparo

27 janeiro 2026 - 11h54Luiz Vinicius
Joel Oliveira dos Santos é procuradoJoel Oliveira dos Santos é procurado   (Divulgação/PCMS)

Joel Oliveira dos Santos, de 53 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil de Bataguassu - a 310 quilômetros de Campo Grande, após agredir e tentar matar a companheira a tiros, no último sábado, dia 23.

O feminicídio só não foi consumado em razão da espingarda ter falhado no momento do disparo.

Segundo informado pela Polícia Civil, ao perceber que as autoridades estavam chegando no local, Joel conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.

O delegado que atendeu a ocorrência representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário. No entanto, Joel encontra-se foragido.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população. Qualquer informação que possa auxiliar na localização do suspeito deve ser repassada, de forma anônima, pelos telefones: 190 ou (67) 3541-1402 – Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu

