Acusado de ameaça e violência doméstica é liberado após interrogatório em MS

Homem, de 48 anos, que está sendo investigado por violência doméstica foi alvo de um cumprimento de mandado de busca e apreensão em Nova Andradina, durante a segunda-feira (15).

A respectiva medida cautelar foi deferida com base em uma denúncia realizada pela vítima através do registro de ocorrência confeccionado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), pelos crimes de ameaça, fatos elencados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante a ação, o autor foi interrogado e responderá pelos processos em liberdade pelos crimes cometidos.

