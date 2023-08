Acusado de arrombar residências e furtar veículos é preso em Campo Grande

Policiais da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) prendeu, durante a tarde de quinta-feira (3), um rapaz, de 28 anos, acusado de ter cometido diversos furtos de veículos, arrombamentos de residências e outros crimes em Campo Grande.

Segundo divulgado pela polícia, a prisão aconteceu na rua Bueno, no bairro Aero Rancho. O acusado estava foragido após receber condenações pelos crimes cometidos.

O indivíduo estava foragido desde junho deste ano. Ainda conforme o divulgado, ele era bem conhecido por arrombamento de residências, furto de veículos e receptação de motocicletas furtadas, possuindo pena remanescente de 2 anos e 8 meses a cumprir.

O acusado foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá recluso à disposição da Justiça.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também