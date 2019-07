Acusado de assassinar promotor é preso em MS

José Maria Pedro foi preso na segunda-feira (29), por matar o promotor de Justiça de Itaíba, Thiago Faria Soares. O criminoso foi condenado a 50 anos de prisão durante uma ação especial do Gaeco do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), juntamente com a polícia civil dos dois estados.

De acordo com o Gaeco do MPPE, o criminoso foi localizado na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. As informações são de que ele se escondeu em áreas rurais na região da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, tendo inclusive se ocultado no país vizinho.

O procurador geral de Justiça de Pernanbuco, Francisco Dirceu Barros disse que José Maria será levado para um presídio federal. “Esse pedido se justifica em razão do grau de periculosidade dele, visto que foi apurado que ele participa de uma organização criminosa transnacional, e de o fato do crime cometido contra o Promotor Thiago Faria ter sido federalizado, tendo ido a julgamento, inclusive, perante a Justiça Federal”, afirmou.

Foragido desde fevereiro

A busca por José Maria Rosendo iniciou-se quando ele, em conjunto com outros presos, evadiu-se da Penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá. Uma “operação de resgate” criminosa foi realizada no dia 14 de fevereiro de 2019 e resultou na morte de um policial militar que estava em uma guarita de segurança na unidade prisional.

